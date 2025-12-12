Стало известно о пострадавших при атаке дрона в Твери

сегодня в 03:51

В Твери пострадали четыре человека после удара беспилотника по дому

В результате попадания беспилотника в жилой дом в Твери четыре человека получили порезы, травмы и ушибы. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информацию на месте происшествия.

По словам местной жительницы, дрон врезался прямо в квартиру на первом этаже соседнего многоквартирного дома.

«Почувствовали сильную вибрацию, очень сильную, собственно, от нее и проснулись. И следом взрыв», — рассказала она.

После удара жильцы сами организовали эвакуацию и приступили к тушению пожара до приезда спасателей.

В настоящее время пожар потушен, а квартиры в поврежденном здании обходят медики и сотрудники МЧС.

