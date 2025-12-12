Ограничена работа трех аэропортов Московского региона из-за БПЛА
В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Он пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Московском регионе сбили несколько беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
Также утром в пятницу в Шереметьеве временно не обслуживали на вылет российские и международные рейсы. Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
