Ограничена работа трех аэропортов Московского региона из-за БПЛА

сегодня в 09:50

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Московском регионе сбили несколько беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

Также утром в пятницу в Шереметьеве временно не обслуживали на вылет российские и международные рейсы. Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

