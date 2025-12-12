Аэропорт «Шереметьево» возобновил обслуживание рейсов на вылет
Фото - © Медиасток.рф
В аэропорту Московского региона Шереметьево возобновили обслуживание на вылет рейсов как российских, так и зарубежных авиакомпаний, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
При этом временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта, введенные в связи с действием сигнала «Ковер», продолжают действовать.
В связи с этим в данный момент Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, пояснили в Росавиации.
Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В расписание рейсов могут быть внесены корректировки.
В терминалах аэропорта ведется обслуживание пассажиров, ситуация в Шереметьеве спокойная.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил об уничтожении 8 украинских БПЛА, летевших на Москву.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.