Аэропорт Шереметьево временно не выпускает рейсы из-за плана «Ковер»

В данный момент аэропорт не выпускает самолеты. При этом он продолжает принимать прилетающие воздушные суда.

В терминалах обслуживание пассажиров ведется, ситуация в Шереметьеве спокойная. Однако их предупреждают о том, что, возможно, придется чуть дольше подождать при обслуживании рейсов.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании, информацию о статусе рейса можно уточнить через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр или чат-бот, если такой есть у авиаперевозчика.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 8 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

