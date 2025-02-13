Слияния не будет: Nissan и Honda прекратили переговоры

Японские автоконцерны Nissan и Honda окончательно прекратили переговоры о слиянии. Они так и не смогли согласовать условия, сообщает РИА Новости .

О планах объединиться главы автоконцернов объявили еще в конце 2024 года. В Nissan Motors отметили, что предложили сделать Honda дочерней компанией, но встретили сильное сопротивление по этому пункту.

В качестве условий для слияния Honda требовала от Nissan конкретизации по мерам рационализации из-за того, что компания резко ухудшила свои результаты на рынке. Возможно, автоконцерны продолжат сотрудничать в сфере электромобилей.

Ранее стало известно, что в Германию возобновили поставки Lada Niva Legend, однако речь идет лишь о параллельном импорте. За 3,5 года стартовая цена на отечественный внедорожник в ФРГ выросла с 14 до 20 тыс. евро.