«Цена не радует»: в Германию возобновили поставки Lada Niva Legend

В Германию возобновили поставки Lada Niva Legend, однако речь идет лишь о параллельном импорте. За 3,5 года стартовая цена отечественный внедорожник в ФРГ выросла с 14 до 20 тыс. евро, сообщает Motor.ru .

Согласно данным немецкого классифайда Mobile.de, в продаже появились российские автомобили 2024 года выпуска с пробегами всего 10-20 км. При этом доля клиентов доступны богатые комплектации с сертифицированными аксессуарами, однако цены стартуют от 20 тыс. евро или около 2,15 млн рублей.

Вариант в «рапторе» обойдется возможным покупателям в 34,5 тыс. евро или почти 3,7 млн рублей. Примечательно, что даже по сегодняшним высоким ценам автомобили продолжают пользоваться спросом. В настоящее время приобрести российскую «Ниву» можно в таких небольших немецких городах как Мюнхеберг, Хоргау и Лимесхайн.

Внедорожники имеют достаточно богатое оснащение: усилитель руля, антиблокировочная система, кондиционер, электростеклоподъемники и обогрев сидений. При этом подушки безопасности отсутствуют. Присутствует и немецкий тюнинг: отвалы для уборки снега и замки на бензобак.

В 2020 году российский автоконцерн «АвтоВАЗ» официально покинул немецкий рынок в связи с ужесточением экологических стандартов. При этом автомобили Lada Niva Legend 2024 года выпуска считаются подержанными, поскольку символический пробег позволяет избежать необходимости прохождения сертификации.

Ранее пресс-служба «АвтоВАЗа» опровергла информацию о повышении цен на автомобили Lada в конце 2024 года.