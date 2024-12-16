«АвтоВАЗ» опроверг информацию о повышении цен на Lada до Нового года

«АвтоВАЗ» пока не повышал цены на автомобили Lada

Пресс-служба компании «АвтоВАЗ» опровергла информацию о повышении цен на автомобили Lada в конце 2024 года, а новый прайс на Lada Niva Travel касается только новой комплектации, сообщает газета «Известия» .

Ранее СМИ писали об изменении прайс-листов на Lada Niva Travel, но в компании объяснили это расширением перечня опций у данной модели.

Дело в том, что с 26 ноября Niva Travel производится только в вариантах с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками, отмечается в сообщении.

Эту опцию решили вернуть из-за ее востребованности на отечественном рынке после ухода из России поставщиков из недружественных стран, пояснили в компании.

При этом автомобили в более ранних комплектациях, без подушек безопасности, также есть в наличии, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о планируемом повышении цен автозавода минимум на 50 тысяч рублей в декабре текущего года, а также в январе 2025 года.