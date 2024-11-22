«АвтоВАЗ» планирует дважды повысить цены на LADA

В ближайшие два месяца «АвтоВАЗ» планирует два раза повысить цены на автомобили LADA, сообщает Mash .

Стоимость отечественных автомобилей вырастет минимум на 50 тыс. рублей в декабре, а потом еще на 50 тыс. рублей в январе. Это касается базовых комплектаций без подушек, АБС, магнитолы и т. д. Модель Vesta прибавит в ценнике больше всех, так как цена на нее не поднималась уже год.

Причина увеличения стоимости авто в повышении ключевой ставки и утильсбора, за которое ратовал «АвтоВАЗ». С августа 2024 года цена на машины почти не менялась.

На сегодняшний день менеджеры говорят, что ждут письмо о необходимости повышать цену. Первый раз — перед Новым годом, второй — сразу после январских праздников.

Как уточнил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, это фундамент роста себестоимости товаров.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин отметил, что задолженность, образовавшаяся у производителя, может привести к необходимости господдержки, чтобы сохранить компанию. Для потребителей это означает возможный рост цен на машины на 20%.