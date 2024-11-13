Автоэксперт рассказал, выживет ли АвтоВАЗ на рынке

Автоэксперт Сажин: у АвтоВАЗа есть множество причин для ухода с рынка

Ситуация вокруг АвтоВАЗа вызывает серьезные опасения в российском автопроме. Президент компании Максим Соколов сообщил, что задолженность превысила 100 миллиардов рублей, к которым добавилось еще 20 миллиардов из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что причины возможного ухода АвтоВАЗа с рынка могут быть более сложными, чем кажутся, сообщает Общественная Служба Новостей .

Задолженность может привести к необходимости государственной поддержки для сохранения компании. Для потребителей это означает возможный рост цен на автомобили на 20%. Власти могут увеличить пошлины, включая утильсбор, чтобы поддерживать спрос.

Несмотря на усилия по восстановлению компании после ухода зарубежных партнеров, ситуация остается неопределенной. Сажин подчеркнул, что без четкой стратегии развития бренд рискует оказаться в плачевном состоянии. Он также отметил, что уход АвтоВАЗа может быть частью более сложного плана, возможно, связанного с банкротством и последующим списанием долгов. Этот сценарий может включать возобновление работы на основе оставшихся активов, что вызывает множество вопросов о реальных мотивах за этими действиями.

Эксперт заявил, что АвтоВАЗ может пройти через банкротство с последующей продажей активов новым владельцам, которые восстановят производство. Основной проблемой является недостаточная конкурентоспособность автомобилей компании.

По словам Сажина, современные модели не соответствуют ожиданиям потребителей, так как не оснащены необходимыми системами безопасности, что делает их менее привлекательными по сравнению с китайскими аналогами, предлагающими больший набор опций по аналогичной цене. Несмотря на это, российская промышленность уже освоила производство базовых компонентов.

«Возможно, скоро снова наладится выпуск комплектующих, но вопрос остается: как скоро и с каким качеством?», — заключил специалист.