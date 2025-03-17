Ситуация с проблемными автобусными маршрутами в Подмосковье улучшилась

В прошлом году в Подмосковье определили 28 проблемных маршрутов общественного транспорта, теперь по результатам принятых мер на данных маршрутах ситуация улучшилась, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

«Мы ранее докладывали, что в прошлом году мы определили для себя 28 проблемных маршрутов. Это было по состоянию на октябрь прошлого года. Основным критерием было наличие более 30 жалоб в неделю. По результатам принятых мер мы видим, что на данных маршрутах ситуация улучшилась», — сказал Сибатулин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он добавил, что в январе топ проблемных маршрутов состоял из 27 пунктов. Там также увеличили количество автобусов и снизили количество жалоб. Еще совместно с главами и их заместителями велась отработка каждого маршрута, по которому есть та или иная проблематика. Зафиксировано общее снижение количества жалоб на 40%.

«Всего в Московской области у нас 1,9 тыс. маршрутов, из которых на „Мострансавто“ приходится 80%. Напомню, что в 2023 году данная доля составляла 60%. Более половины маршрутов при этом приходится до ФАПа — от деревни до города, и по валидации мы видим, что практически 50% пассажиропотока составляют льготники», — отметил министр.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что количество автобусных перевозок в регионе вырастет благодаря договоренности с Москвой.

«Буквально со второго полугодия, если точнее, то с 1 июня, вместе с „Мосгортрансом“ мы значительно усилим нашу группировку. Это позволит нам иметь дополнительный ресурс для большего количества транспортных средств и осуществлять больше транспортных перевозок там, где это требуется», — сообщил губернатор.