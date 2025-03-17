Воробьев: соглашение с Москвой позволит повысить число автобусных перевозок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами министерств и руководителями муниципалитетов сказал, что количество автобусных перевозок в регионе вырастет благодаря договоренности с Москвой.

«Буквально со второго полугодия, если точнее, то с 1 июня, вместе с „Мосгортрансом“ мы значительно усилим нашу группировку. Это позволит нам иметь дополнительный ресурс для большего количества транспортных средств и осуществлять больше транспортных перевозок там, где это требуется», — сообщил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление „Мосгортранса“», — сказал Воробьев.