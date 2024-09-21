Сiбдепо: кузбасским водителям дали возможность почувствовать опьянение на дороге

В Прокопьевске работники ГАИ и сотрудники наркодиспансера организовали акцию «Автомобильная трезвость». Во время нее людям показывали опасность езды за рулем в нетрезвом состоянии, рассказали в ГАИ региона, сообщает Сiбдепо .

Кузбасских водителей останавливали на дорогах и рассказывали о том, почему садиться за руль нетрезвым опасно. Наркологи подробно объясняли, к чему приводит вождение пьяным.

Также всем желающим давали возможность надеть специальные очки виртуальной реальности. Они симулировали эффект алкогольного опьянения. Участникам акции предлагали в таком состоянии пройти по намеченной линии и увидеть, насколько у нетрезвых ухудшается координация и замедляется реакция.

Ранее водителям Подмосковья напомнили о том, что важно соблюдать правила дорожного движения. Также им рассказали о многотысячных штрафах для нетрезвых водителей.