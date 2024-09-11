Водителям Подмосковья напомнили о недопустимости нетрезвого вождения

Во Всероссийский день трезвости Минтранс Подмосковья призывает строго соблюдать ПДД и обращает внимание на недопустимость вождения в нетрезвом виде. Алкоголь замедляет реакцию и искажает восприятие на дороге, поэтому последствия «нетрезвых аварий» очень серьезны, сообщает пресс-служба ведомства.

Для профилактики нарушений правил дорожного движения в Московской области каждые выходные сотрудники администраций округов и волонтеры выходят на дежурства на территории более чем 400 мест притяжения и отдыха жителей в малых населенных пунктах и городах. Также сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья регулярно проводят рейды, в том числе направленные на профилактику нетрезвого вождения.

Водителям нужно быть внимательными и аккуратными — ответственно относиться к себе и другим участникам дорожного движения. Стоит соблюдать дистанцию, скоростной режим, не совершать обгон в запрещенных местах, а также исключить вождение в нетрезвом виде и не позволять это делать своим близким и знакомым.

Если стали свидетелем нетрезвого вождения, сообщите в полицию об этом по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66.

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5-2 лет (ст. 12.8 КоАП РФ). Согласно ст. 264.1 УК РФ, за повторное нарушение водителям грозит штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.