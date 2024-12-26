Штрафы за нарушения ПДД вырастут в России с 1 января 2025 года

Штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения в России увеличатся с 1 января 2025 года. Федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Штраф за езду без полиса ОСАГО составит пять тыс. рублей. Также снижен размер скидки за оплату административного взыскания в течение месяца — с 50% до 25%.

В случае езды в нетрезвом виде будут штрафовать не на 30 тыс., а на 45 тыс. рублей. Административное взыскание за езду по встречной полосе составит 7,5 тыс. В случае проезда на красный свет административное взыскание увеличили с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Выросли размеры и других штрафов.

Ранее сообщалось, что автомобиль злостного нарушителя ПДД из Новосибирска передали в зону СВО.