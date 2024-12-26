ФССП: автомобиль злостного нарушителя ПДД из Новосибирска передали на СВО

Сотрудники ГАИ остановили 27-летнего жителя Новосибирска, предположительно, в нетрезвом состоянии. Он не согласился проходить медосвидетельствование. За это ему выписали штраф в размере 30 тыс. рублей и на полтора года лишили водительских прав.

Но жителя Новосибирска такие ограничения не остановили. Он еще раз выехал на дорогу, будучи нетрезвым.

Водителя еще раз остановили работники ГАИ в состоянии алкогольного опьянения. Затем мужчину отправили на медосвидетельствование, в результате которого факт правонарушения подтвердился.

Суд признал жителя Новосибирска виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Ему присудили 240 часов обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

Исполнительный документ об изъятии машины Geely Coolray передали в отделение судебных приставов. Автомобиль конфискуют и передадут Минобороны РФ.