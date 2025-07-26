Штраф до 7,5 тыс рублей: как теперь пропускать спецтранспорт с мигалками

В ПДД уточнили действия для водителей, встретивших спецтранспорт с мигалками

В правилах дорожного движения уточнили, что должен делать водитель, если увидит на дороге машину с работающими спецсигналами. В субботу вступили в силу поправки в ПДД, сообщает «Российская газета» .

Водитель должен уступать дорогу автомобилям с работающими мигалками или сиреной. Теперь он обязан освободить полосу (ряд) дороги путем перестроения или совершить иной маневр. Но какой именно — не уточняется.

Не говорится и о том, что делать, если для освобождения дороги и перестроения в соседний ряд водителю нужно пересечь сплошную или стоп-линию, что запрещено правилами.

Еще нельзя ехать с такими машинами на одной скорости или создавать им помехи.

За необеспеченное беспрепятственного проезда спецтранспорта действуют штрафы либо на 500 рублей (в качестве предупреждения), либо от 4,5 до 7,5 тыс. рублей. В худшем случае могут лишить прав на срок от 3 месяцев до года.

Ранее сообщалось, что, согласно новым поправкам в ПДД, водители обязаны уступать дорогу не только машинам спецслужб, но и авто чиновников.