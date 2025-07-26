С 26 июля в России вступают новые ПДД: новые права авто с мигалками

За непропуск машин с мигалками теперь грозит штраф до 10 тысяч рублей

В России вступили в силу радикальные изменения в правилах дорожного движения, существенно расширяющие привилегии спецтранспорта, пишет «КоммерсантЪ» .

Теперь водители обязаны уступать дорогу не только машинам экстренных служб с цветографикой, но и автомобилям чиновников.

Новые требования обязывают водителей при виде мигалки не просто снижать скорость, а полностью освобождать полосу путем перестроения или съезда на обочину. Впервые вводится прямой запрет на движение параллельно со спецтранспортом.

Также введена норма о пропуске машин без опознавательных знаков. Речь идет о транспортных средствах из президентского указа № 635, куда входят десятки категорий чиновников. Минтранс оправдывает нововведения «обеспечением безопасности в условиях СВО».

Штрафы вырастут до 10 тысяч рублей, а за повторные нарушения будут лишать прав.