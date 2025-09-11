Шпионы читают переписки: «АвтоВАЗ» заставил сотрудников удалить WhatsApp*
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Сотрудникам «АвтоВАЗа» пришлось удалить со своих устройств WhatsApp* по требованию руководства компании. Также им запретили обсуждать новейшие разработки в мессенджерах, сообщает Mash.
Сотрудники получили соответствующее распоряжение компании. В нем сказано, что принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности.
Руководство считает, что иностранные шпионы могут прочитать переписки сотрудников «АвтоВАЗа» и украсть секреты сборки отечественных автомобилей. Поэтому компания запретила работникам обсуждать рабочие вопросы в мессенджерах, а также потребовала удалить WhatsApp*.
Всего в компании и ее «дочках» работают 37 тыс. человек.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может перейти в этом году на 4-дневную рабочую неделю. Если это произойдет, зарплаты сотрудников снизятся минимум на 20%.
*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
