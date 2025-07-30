Урежут минимум на 20%: рабочие «АвтоВАЗа» потеряют в зарплате из-за 4-дневки

С 29 сентября «АвтоВАЗ» перейдет на 4-дневную рабочую неделю, из-за чего заработную плату сотрудникам сократят минимум на 20%. Такие меры связаны с резким падением продаж и переполнением складов готовой продукцией, сообщает Mash .

Как считает автопроизводитель, нововведение поможет сократить статьи расходов.

При этом ситуация сильно отразится на рабочих: они лишатся не только части зарплаты, но и сверхурочных, за которые идут надбавки. Из-за значительной посадки в доходах многие рассматривают вариант с увольнением.

Сейчас на «АвтоВАЗе» идет уведомление сотрудников об изменениях условий труда в соответствии с ТК РФ. Автозавод ранее заявлял, что решение о переходе на 4-дневку будет принято в сентябре.

Решение сократить рабочую неделю, помимо «АвтоВАЗа», приняли ГАЗ и «КАМАЗ». А автобусный завод ПАЗ и вовсе отправил своих сотрудников в отпуск и временно закрылся.