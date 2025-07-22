«АвтоВАЗ» с осени может перейти на 4-дневную рабочую неделю

сегодня в 12:01

Компания «АвтоВАЗ» рассмотрит вероятность уменьшения рабочей недели с 5 до 4 дней. Нововведение может заработать уже с 29 сентября, сообщает РИА Новости .

Окончательное решение планируют принять, проанализировав тенденции на рынке, а также экономические факторы. Сейчас у рабочих стандартный график — пятидневка.

Сократить длительность недели хотят из-за негативных тенденций на авторынке. Среди них оказалась высокая ключевая ставка, а также усиление требований регулятора к заемщикам по автомобильным кредитам.

Также автопроизводители, чьи машины завезли из других государств, демпингуют цены.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сказал, что в 2025 году продажи легковых авто могут упасть на 25% — до 1,1 млн единиц. Он считает, что ситуация будет сложной.