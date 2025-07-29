Всех отправили в отпуск: завод легендарных автобусов ПАЗ временно закрылся

Конвейеры одного из ведущих российских производителей автобусов ПАЗ были временно закрыты из-за снижения спроса, сообщает Mash .

Предприятие закрыли минимум до 4 августа. Там планируется провести ремонтные и восстановительные работы.

Сейчас на заводе трудится только дежурный охранник. Все 2,6 тыс. работников ушли в корпоративный отпуск.

До этого заводы КамАЗ, АвтоВАЗ и ГАЗ запланировали временный переход на четырехдневку из-за падения продаж.

В апреле этого года ПАЗ продал 392 автобуса, за первый квартал — 1016. А в июле прошлого года с конвейера завода сошло больше 1,5 тыс. единиц продукции. При этом на пике производства в 1980-х годах ПАЗ выпускал до 16,5 тыс. машин ежегодно.

Как сообщили РИАМО в пресс-службе Павловского автобусного завода (ПАЗ), с 21 июля по 3 августа работникам предоставлен плановый полностью оплачиваемый корпоративный отпуск. Это традиционный ежегодный отпуск, который проводится на автомобильных заводах летом. Во время корпоративного отпуска в цехах ведется модернизация оборудования, а также сервисное обслуживание и ремонтные работы. В частности, на предприятии идет подготовка к производству нового автобуса «Ситимакс 8», выпуск которого запланирован на этот год.