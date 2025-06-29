SHOT: россияне уже 20 часов не могут вылететь из Домодедова в Хургаду

SHOT: рейс из Домодедова в Хургаду задержали почти на 20 часов

Российские туристы застряли в аэропорту Домодедово из-за того, что их рейс в Хургаду задержали почти на 20 часов. В данный момент вылета ждут около 300 человек, сообщает SHOT .

Самолет компании EgyptAir, выполняющий рейс в Хургаду, должен был вылететь из аэропорта Домодедово 29 июня в 1:15. Однако около 0:20 туристам сообщили, что их рейс перенесли.

По словам пассажиров, сначала им не объяснили причину задержки. Затем туристам сообщили, что вылет запланирован в 17:00. После чего рейс еще раз перенесли — на этот раз на 20:00.

В результате пассажиров провели через таможенный контроль, аннулировали посадочные. Им предоставили отель. Однако некоторые россияне утверждают, что им пришлось бронировать номер в отеле за свой счет.

Самолет Airbus A330, который должен был отвезти россиян в Хургаду, накануне вечером прилетел в Домодедово из Шарм-эш-Шейха. По предварительным данным, рейс задержали из-за поломки борта.

Ранее пассажир рейса Саратов-Москва умер за полчаса до посадки в аэропорту назначения. На борту был врач, однако мужчину спасти не удалось.