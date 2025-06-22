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Mash: пассажир рейса Саратов-Москва умер за полчаса до посадки

Пассажир рейса Саратов-Москва скончался за полчаса до посадки в аэропорту Шереметьево. На борту был врач, однако мужчину спасти не удалось, сообщает Mash .

Инцидент произошел накануне на рейсе DP-6864. В 17:39 борт вылетел из Саратова в столичный аэропорт Шереметьево. В Москве самолет уже ждали бригада скорой помощи и реанимация.

На опубликованных кадрах видно, как в аэропорту к самолету подъезжают карета скорой помощи и реанимация.

Врачи сделали все возможное, но безуспешно. Мужчина скончался от сердечной недостаточности.