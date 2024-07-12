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SHOT: командир и второй пилот увели Sukhoi Superjet от населенных пунктов

Командир разбившегося самолета Sukhoi Superjet Евгений Булавко и второй пилот Максим Лукманов увели судно от населенных пунктов в лесной массив, сообщает SHOT.

Булавко начинал работу в компании «Газпромавиа», затем перешел в АК Nordstar, а после вернулся в «Газпромавиа». Командир окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации. Мужчина проживал в Мытищах Московской области и был женат.

12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной. Он принадлежал компании «Газпром-Авиа».

Ранее в Росавиации сообщили, что в обстоятельствах крушения самолета будет разбираться Межгосударственный авиационный комитет.