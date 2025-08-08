SHOT: 11 рейсов кружат на подлете к Сочи из-за ограничения работы аэропорта
Фото - © Медиасток.рф
В настоящее время 11 рейсов кружат на подлете в Сочи из-за действующих в аэропорту временных ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщает SHOT.
Так, в связи с угрозой атаки беспилотников ВСУ не могут приземлиться рейсы из Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Салехарда, Москвы и Нижнего Новгорода. В Сочи слышна сирена.
На опубликованных кадрах видно, как в аэропорту Сочи собрались толпы людей. Рейсы на вылет также задержаны.
Ранее 55 рейсов перенесли в аэропорту Сочи из-за атаки дронов ВСУ. Самолеты кружили над городом и не могут зайти на посадку, вынужденно наворачивая круги над аэропортом.