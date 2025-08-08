55 рейсов перенесли в аэропорту Сочи из-за атаки дронов ВСУ
Фото - © Екатерина Лызлова / Фотобанк Лори
Краснодарский край атаковали украинские беспилотники. Из-за этого в аэропорту Сочи было перенесено 55 рейсов, сообщает Baza.
Самолеты кружат над городом. Они не могут зайти на посадку и вынуждены наворачивать круги над аэропортом.
Задерживаются рейсы рейсы из Дубая, Новосибирска, Москвы и Самары.
Ранее Росавиация объявляла о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Они необходимы были для обеспечения безопасности полетов.
Между тем в Сочи работает система ПВО. Туристов эвакуируют с пляжей.