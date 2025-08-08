55 рейсов перенесли в аэропорту Сочи из-за атаки дронов ВСУ

сегодня в 15:52

Краснодарский край атаковали украинские беспилотники. Из-за этого в аэропорту Сочи было перенесено 55 рейсов, сообщает Baza .

Самолеты кружат над городом. Они не могут зайти на посадку и вынуждены наворачивать круги над аэропортом.

Задерживаются рейсы рейсы из Дубая, Новосибирска, Москвы и Самары.

Ранее Росавиация объявляла о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Они необходимы были для обеспечения безопасности полетов.

Между тем в Сочи работает система ПВО. Туристов эвакуируют с пляжей.