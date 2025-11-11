Шли наверх пешком: на «Серпуховской» собралась толпа из-за вставших эскалаторов

сегодня в 09:38

На «Серпуховской» в Мосметро случился коллапс из-за остановившихся эскалаторов

На станции метро «Серпуховская» в столице пассажиры были вынуждены подниматься и спускаться пешком, поскольку все эскалаторы перестали функционировать. Причина случившегося не называется, сообщает « Осторожно, Москва ».

Из-за сбоя в работе эскалаторов во вторник утром произошло скопление большого количества людей.

На записи видно, что часть горожан была вынуждена подниматься по эскалатору наверх пешком. Остальные так же спускались вниз.

На подходах к эскалаторам собралась огромная толпа из людей.

Ранее суд в Москве отправил под стражу 64-летнюю Галину М. Она толкнула школьницу на пути в столичном метро.

