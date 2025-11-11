Шли наверх пешком: на «Серпуховской» собралась толпа из-за вставших эскалаторов
На «Серпуховской» в Мосметро случился коллапс из-за остановившихся эскалаторов
Фото - © Владимир Горощенко / Фотобанк Лори
На станции метро «Серпуховская» в столице пассажиры были вынуждены подниматься и спускаться пешком, поскольку все эскалаторы перестали функционировать. Причина случившегося не называется, сообщает «Осторожно, Москва».
Из-за сбоя в работе эскалаторов во вторник утром произошло скопление большого количества людей.
На записи видно, что часть горожан была вынуждена подниматься по эскалатору наверх пешком. Остальные так же спускались вниз.
На подходах к эскалаторам собралась огромная толпа из людей.
Ранее суд в Москве отправил под стражу 64-летнюю Галину М. Она толкнула школьницу на пути в столичном метро.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.