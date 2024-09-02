Шестибалльные пробки ждут москвичей в этих трех частях города вечером 2 сентября

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Дептранс: шестибалльные пробки будут в трех частях Москвы вечером в понедельник

Показатель загруженности дорог дойдет до отметки пяти-шести баллов в трех частях Москвы вечером 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Вечером пробки возможны на Третьем транспортном кольце, МКАД, а также в центральной части мегаполиса. Водителям рекомендуется проветривать машину перед ездой, поскольку в городе возможна жара.

В некоторых частях города вероятность появления пробок будет маленькой. Водителям рекомендуется ехать по МСД, Кутузовскому проспекту и проспекту Багратиона.

Ранее на Варшавском шоссе Москвы перевернулся автомобиль. Из-за него образовалась полуторакилометровая пробка.