На Варшавском шоссе Москвы перевернулся автомобиль

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Дептранс: машина перевернулась и устроила 1,5-км пробку на Варшавском шоссе

Рядом с домом 132а на Варшавском шоссе Москвы перевернулась машина. Об этом в Telegram-канале сообщает Дептранс.

На опубликованной фотографии видно, что машина попала в аварию и разбилась. Она перевернута по направлению к движущимся автомобилям.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение по направлению к области затруднено на полтора километра. Водителям рекомендуют выбирать объездной путь.

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