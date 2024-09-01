8 человек разбились в страшной аварии на трассе под Нижним Новгородом

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«112»: 8 человек погибли в ДТП с минивэном под Нижним Новгородом

На федеральной трассе под Нижним Новгородом произошло крупное ДТП, в результате которого, предварительно, погибли сразу 8 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Столкновение произошло на трассе «Восток». В Навашинском округе мужчина, который сидел за рулем микроавтобуса, не смог удержаться в полосе и въехал в отбойник.

В дорожно-транспортном происшествии погибли 8 человек. Детей среди них нет. Продолжается расследование.

Ранее три фуры столкнулись в Подольске. Это произошло на 43-м километре Симферопольского шоссе в сторону Москвы.