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Три фуры столкнулись в Подольске

В пятницу в Подольске произошла авария с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Три фуры столкнулись на 43-м км Симферопольского шоссе в сторону Москвы.

На опубликованных кадрах видно, как один грузовой автомобиль врезался в другой, а тот, в свою очередь, — в третий.

Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Сергиевом Посаде водитель фуры уснул за рулем и слетел на обочину. В каком он состоянии, не уточняется.