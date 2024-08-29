В Сергиевом Посаде водитель фуры уснул за рулем и слетел на обочину

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Уснувший за рулем водитель устроил ДТП на шоссе в Сергиевом Посаде

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на Ярославском шоссе в районе съезда на Лозу водитель фуры устроил ДТП, пишет Telegram-канал «Сергиев Посад Life» .

На опубликованных кадрах видно, что фура протаранила разделительное ограждение между потоками движения на Ярославском шоссе, затем слетела на обочину. Передняя часть грузовика повреждена.

Очевидцы сообщают, что авария случилась из-за того, что водитель фуры заснул за рулем. В каком он состоянии, не уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности выясняются.