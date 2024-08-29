В Сергиевом Посаде водитель фуры уснул за рулем и слетел на обочину
Уснувший за рулем водитель устроил ДТП на шоссе в Сергиевом Посаде
Фото - © Telegram-канал «Сергиев Посад Life»
Очевидцы в соцсетях сообщают, что на Ярославском шоссе в районе съезда на Лозу водитель фуры устроил ДТП, пишет Telegram-канал «Сергиев Посад Life».
На опубликованных кадрах видно, что фура протаранила разделительное ограждение между потоками движения на Ярославском шоссе, затем слетела на обочину. Передняя часть грузовика повреждена.
Очевидцы сообщают, что авария случилась из-за того, что водитель фуры заснул за рулем. В каком он состоянии, не уточняется.
На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности выясняются.