Шейкин: обсуждается ограничение скорости для самокатов в пешеходных зонах

Правительство России прорабатывает вопрос о том, где должны ездить электросамокаты, также для них могут ввести ограничение скорости в 10 км/ч при поездках в местах массового скопления людей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

«Сейчас набирает обороты кампания о том, чтобы практически совсем запретить СИМ (средствам индивидуальной мобильности — ред.) передвигаться по тротуарам. Либо другой вариант — это приоритет движения. То есть это велодорожки или правый край дороги. Оба этих варианта требуют проработки», — сказал журналистам Шейкин.

Он добавил, что пока однозначного ответа на вопрос нет.

«Насколько я знаю, после совещания в правительстве было поручено проработать возможность передвижения СИМ по пешеходным дорожкам на низкой скорости», — уточнил сенатор.

Он пояснил, что речь идет также о местах массового скопления людей, предполагается, что в них СИМ не должны двигаться со скоростью выше 10 км/ч.