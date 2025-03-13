Опасно для пешеходов: проезд электросамокатов по тротуарам хотят запретить в РФ

Нужно ввести запрет на проезд электросамокатов по тротуарам в РФ, поскольку они представляют опасность для пешеходов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает SHOT .

В 2025 году на дорогах России появится около полумиллиона самокатов. Количество ДТП с ними увеличивается каждый год. Например, в прошлом году зафиксировали примерно 4 тыс. таких аварий.

В Госдуме предлагают либо создать отдельную инфраструктуру для электросамокатчиков, либо обязать их пользоваться велосипедными дорожками. Тогда получится добиться того, чтобы пешеходы передвигались безопасно.

Ранее в Московской области начался сезон проката электросамокатов. Зоны для парковки работают у автостанций, станций МЦД, метро и в иных людных местах.