В Подмосковье начался сезон проката электросамокатов

В Московской области стартовал сезон кикшеринга — до середины марта прокат электросамокатов будет доступен в 13 городах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Парковочные зоны будут традиционно расположены у автостанций, станций МЦД, метро и в местах притяжения людей.

Прокат сейчас доступен в следующих городах: Долгопрудный, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Химки, Лобня, Люберцы, Подольск, Пушкино, Фрязино, Химки, Щелково.

А уже к 15 марта арендовать средства индивидуальной мобильности можно будет в 39 подмосковных городах. Для пользователей будут доступны 50 тысяч электросамокатов и более 2 тысяч электровелосипедов сервисов кикшеринга МТС Юрент, Яндекс GO, Whoosh, Lite и SanRent. Операторы обновили парк, часть из которого будет оборудована индивидуальными укрупненными номерами, теперь устройства оснащены поворотниками и улучшенными характеристиками управления и безопасности.

«Кикшеринг работает в Подмосковье уже шестой год, и за это время СИМ стали частью транспортной инфраструктуры и пользуются большой популярностью среди жителей и гостей региона — почти 20 млн поездок зафиксировано за сезон в 2024 году. Чтобы повысить безопасность пользователей электросамокатов, операторы сервисов кикшеринга активно работают над контролем за соблюдением ПДД и снижению травматизма: ввели технологии определения использования СИМ вдвоем, когнитивный тест, составление рейтинга пользователя, а также селфи идентификацию при подозрении использования СИМ несовершеннолетними», — рассказали в ведомстве.

В ряде приложений кикшеринг-сервисов работает специальная система, помогающая пользователям соблюдать правила: автоматическое снижение скорости, технология Антитандем, безопасный маршрутизатор и другие технологии, формирующие культуру вождения СИМ. Также операторы увеличат количество консультантов по безопасности, которые обучают пользователей правилам и фиксируют нарушения ПДД, продолжат проводить информационные кампании о ПДД и правилах использования СИМ, а также будут обучать пользователей в «Школах безопасного вождения».

«Для безопасного и комфортного передвижения в ряде городов организованы специальные полосы на тротуарах, а в пешеходных зонах максимальная скорость электросамокатов ограничена до 15 км/ч. При использовании электросамоката соблюдайте ПДД: спешивайтесь при переходе через дорогу, не превышайте скоростной режим, проезжайте неровности осторожно на низкой скорости. Не используйте самокат в дождь и ветер, а также при минусовых температурах. Помните, что категорически нельзя ездить на самокате в состоянии опьянения, а также нельзя использовать один самокат вдвоём или втроем», — напомнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.