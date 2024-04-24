Сезон летней навигации на Москве-реке открывается в столице в среду

В столице в среду открывается новый сезон летней навигации на Москве-реке, для этого в мегаполисе подготовили причалы и набережные, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«С каждым годом популярность этого вида отдыха только растет, чему немало способствовало возрождение Северного и Южного речных вокзалов», — написал мэр в своем личном блоге.

В городе к сезону обновили нумерацию маршрутов прогулочных судов. Им присвоили номера от 1 до 8. Это нужно, чтобы пассажиры не путали прогулочные теплоходы с регулярным речным транспортом. У маршрутов свой цвет и оригинальное название. Так, «Исторический» проходит вдоль знаковых достопримечательностей мегаполиса.

За прошлый сезон на Северном и Южном речных вокзалах было 1,9 тыс. прибытий и отправлений. Горожане и туристы совершили свыше 2,2 млн поездок на прогулочных и круизных судах.

В этом сезоне для путешественников подготовили новые направления. От речных вокзалов столицы теплоходы отправятся до около 50 крупных городов и населенных пунктов РФ.

Также в городе курсируют рейсовые электросуда. Каждый день они перевозят пассажиров по маршрутам «Киевский — Сердце столицы» и «ЗИЛ — Печатники». В 2024 году власти мегаполиса планируют продлить существующий маршрут от Киевского вокзала до парка «Фили», там еще появится несколько новых остановок.