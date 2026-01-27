Северо-запад МКАД встал в огромной пробке из-за буксующих грузовиков

сегодня в 09:26

Машины не двигаются на Московской кольцевой автодороге (МКАД) на северо-западе столицы. Причина пробки — фуры скопились на пересечении с Волоколамским шоссе.

Из-за снега грузовики буксуют и не могут ехать в гору. Из-за этого движение других авто заторможено.

На фоне мощного снегопада пробки в Москве утром 27 января достигли 9 баллов из 10 возможных. Непогода продлится до 29 января. Жителей просят пользоваться метро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.