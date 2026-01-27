Северо-запад МКАД встал в огромной пробке из-за буксующих грузовиков
Фото - © Telegram/«МК: срочные новости»
На северо-западе МКАД образовалась огромная пробка из-за буксующих фур, сообщает «МК: срочные новости».
Машины не двигаются на Московской кольцевой автодороге (МКАД) на северо-западе столицы. Причина пробки — фуры скопились на пересечении с Волоколамским шоссе.
Из-за снега грузовики буксуют и не могут ехать в гору. Из-за этого движение других авто заторможено.
На фоне мощного снегопада пробки в Москве утром 27 января достигли 9 баллов из 10 возможных. Непогода продлится до 29 января. Жителей просят пользоваться метро.
