Северный и Южный речные вокзалы столицы готовы к летней навигации

Северный и Южный речные вокзалы столицы готовы начать сезон летней навигации. Специалисты обновили здесь инфраструктуру, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Также на вокзалах организовали проверку противопожарных систем и инженерных коммуникаций. Помимо этого, работы провели на набережных.

В прошлом году речной транспорт города поставил рекорд по количеству пассажиров. Прогулки на круизных теплоходах и прогулочных судах осуществили 2,2 млн человек, что на 22% больше, чем в 2022 году.

На территории столицы состоялась реконструкция Южного речного вокзала. Там запустили два маршрута речного электротранспорта на регулярной основе.

В этом году летний сезон навигации в столице откроют для пассажиров 24 апреля.