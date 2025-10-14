Семибалльные пробки образовались в Москве во вторник вечером

Москву парализовали семибалльные пробки во вторник вечером. В основном заторы образовались на Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Карты» .

Движение транспорта затруднено на западе и юго-западе ТТК. Дорога на карте окрасилась в красный и коричневый цвета. На МКАД также наблюдаются заторы, особенно в западной части мегаполиса.

Интенсивное движение сейчас на проспекте Маршала Жукова от улицы Народного Ополчения до МКАД, внутренней стороне МКАД от Сколковского до Волоколамского шоссе и на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе.

В столичном Дептрансе сообщили, что средняя скорость потока — 28 км/ч. На движение транспорта влияет непогода — в Москве идет дождь.

Ранее два такси и легковушка столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Куски пластика от машин раскидало вдоль дороги.

