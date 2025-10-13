сегодня в 14:27

Два такси и легковушка столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Массовая дорожная авария произошла на Кутузовском проспекте рядом с деловым центром «Москва-Сити», там столкнулись минимум три машины, сообщает «Осторожно, Москва» .

На видео с места ЧП показано, что куски пластика от машин раскидало вдоль дороги. Из-за аварии парализованы левый и средний ряды городской трассы. К месту ДТП прибыли сотрудники ГАИ.

В данной аварии пострадали ребенок и двое взрослых — их осматривают медики.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», на Кутузовском проспекте в сторону области образовался затор протяженностью около 1,5 км.

