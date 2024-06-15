Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины

В восточной части Украины случился сбой в движении поездов после взрыва, произошедшего на одной из высоковольтных подстанций сообщает РИА Новости .

Как рассказали в Минэнерго Украины, из-за взрыва обесточены бытовые потребители и железная дорога. Одна из высоковольтных подстанций была повреждена.

Местные энергетики продолжают восстановительные работы. Они уже подключили к свету часть потребителей.

Ранее взрыв прогремел в Полтавской области Украины. Подробностей данного инцидента не сообщили.