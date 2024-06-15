Взрыв прогремел в Полтавской области Украины

Утром в субботу в украинском городе Миргороде Полтавской области был слышен взрыв, сообщает Газета.ru .

Как пишет местное издание «Страна», взрыв слышали жители. Незадолго до инцидента в Воздушных силах Украины сообщали о движении ракет в направлении города.

В Миргороде находится военный аэродром. Украинские власти официальных комментариев данного происшествия еще не давали.

Прошлой ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Первыми сирены включили в столице в 02:11.