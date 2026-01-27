Сбой в движении поездов произошел на «оранжевой» линии метро Москвы
Фото - © Медиасток.рф
На южном участке Калужско-Рижской линии столичной подземки увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Поезда ходят с увеличенными интервалами из-за проверки состава.
Других подробностей на данный момент нет.
Ранее на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро человек упал на пути. От станции «Выхино» до «Таганской» не было движения, затем его восстановили.
