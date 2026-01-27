сегодня в 16:12

Сбой в движении поездов произошел на «оранжевой» линии метро Москвы

Поезда ходят с увеличенными интервалами из-за проверки состава.

Других подробностей на данный момент нет.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро человек упал на пути. От станции «Выхино» до «Таганской» не было движения, затем его восстановили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.