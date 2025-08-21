сегодня в 11:27

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2

Затруднение в движении поездов наблюдается в четверг днем на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщает Msk1.ru .

Поезда задерживаются на участке Люблино — Курский вокзал в сторону Нахабина.

В ближайшие часы возможны задержки составов, следующих из Подольска в Нахабино и обратно, отмены рейсов.

Ранее стало известно, что на предстоящих выходных изменится расписание ряда пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, МЦД-4.