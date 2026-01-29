Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 и МЦД-3

Пассажиры рассказали о сбое в движении поездов на Казанском направлении МЖД и МЦД-3, а еще на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы» .

Пассажиры отметили, что электрички не идут после станции Коренево. Оттуда не уезжал первый поезд.

Предварительно, причиной сбоя на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД стала техническая неисправность грузового поезда, который находится на перегоне Овражки — Люберцы-2, а на МЦД-1 и Белорусском направлении — наезд на человека около остановочного пункта Пионерская.

Ранее МТ ППК сообщала, что сбой произошел на Ленинградском направлении ОЖД из-за технических причин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.