В больницы Подмосковья поступили 79 аппаратов ИВЛ

В медицинские организации Подмосковья с начала года поставили 79 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму более 330 млн рублей. Оборудование распределили по 12 больницам региона, до конца года ожидается поставка еще 70 единиц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области продолжают обновлять медицинскую технику. Аппараты ИВЛ необходимы для помощи пациентам с острыми и хроническими нарушениями дыхания. Новое оборудование уже поступило в Клинскую, Можайскую, Раменскую, Реутовскую и другие больницы региона.

«Обеспечение больниц современной медицинской техникой — одна из ключевых задач в развитии регионального здравоохранения. От технологичности оборудования напрямую зависит жизнь пациентов с острыми и хроническими нарушениями дыхания. С начала года в подмосковные больницы поступило 79 аппаратов ИВЛ на сумму более 330 млн рублей. До конца года поставим еще 70 единиц», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медтехнику закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.