В Подмосковье открыли регистрацию на хакатон «Цифровой прорыв»

Регистрация на хакатон «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовала в Подмосковье. Принять участие могут жители региона в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимают до 30 мая, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашают разработчиков, дизайнеров, аналитиков, инженеров и всех, кто готов применять современные технологии для решения реальных отраслевых задач. Конкурс проводится в двух треках: «Новички» сосредоточатся на создании пользовательских сервисов, а «Профи» будут решать более сложные технические кейсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.