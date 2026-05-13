В Подмосковье 12 мая не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров на территории гослесфонда Московской области 12 мая не зарегистрировано. С 13 по 15 мая в регионе прогнозируется преимущественно II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 13 мая на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах установлен I класс, в Дмитровском и Клинском — III класс.

14 мая в регионе также прогнозируется преимущественно II класс пожарной опасности. В Дмитровском и Клинском лесничествах сохранится III класс. 15 мая II класс ожидается на большей части области, в Талдомском лесничестве — III класс.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни температуру воздуха от плюс 16 до плюс 27 градусов днем и от плюс 7 до плюс 15 градусов ночью. Ожидается переменная облачность и локальные дожди.

При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.