Пассажиры совершили 314 тыс поездок на дачных маршрутах Подмосковья

Пассажиры «Мострансавто» с начала апреля совершили более 314 тыс. поездок на сезонных маршрутах к дачным и садовым товариществам Подмосковья. В этом году перевозки организованы по 31 маршруту, еще на 16 увеличено число автобусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дополнительное сообщение запущено в различных округах региона для удобства жителей и гостей. Самым востребованным способом оплаты остаются социальные карты — по ним зафиксировано более 201 тыс. поездок. Банковскими картами оплачено свыше 65 тыс. поездок, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — более 47 тыс. операций.

Наибольшей популярностью пользуются маршруты № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка», где выполнено более 68 тыс. поездок, № 27 «Егорьевск — Кочема» — свыше 46 тыс., а также № 26 «Орехово-Зуево — Дрезна» — более 41 тыс. поездок.

Автобусы следуют от автовокзалов и железнодорожных станций к садовым и дачным товариществам. Расписание синхронизировано с пригородными электропоездами. Большинство маршрутов работает по пятницам, субботам и воскресеньям, часть рейсов выполняется в будни. Для перевозок задействованы автобусы малого, среднего и большого класса, на большинстве направлений действуют регулируемые тарифы и льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.