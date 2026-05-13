В Подмосковье оценят численность краснокнижного ремеза

Обыкновенный ремез занесен в Красную книгу Московской области под 5 категорией — это вид, который по естественным причинам увеличил численность и освоил новые территории. Птицу легко узнать по характерной черной «полумаске» на голове.

До начала XX века ремез гнездился в Подмосковье нерегулярно, затем исчез и был исключен из регионального списка птиц. В 1960-х годах он вновь появился, а в последние десятилетия его численность значительно выросла. Вид заселил благоприятные биотопы по всей области. Специалисты связывают такие колебания с улучшением климатических условий.

Ремез обитает по берегам водоемов, в зарослях ивы и ольхи. Он строит гнездо из растительного пуха в виде свободно висящего мешочка с рукавом-входом. Обычно оно располагается на концах веток над водой на высоте от 1 до 5 метров. В кладке, как правило, бывает 6–8 яиц. Самцы могут менять партнершу после начала кладки, однако с последней самкой остаются до конца сезона и помогают выкармливать птенцов.

